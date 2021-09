Inés Gómez Mont: de la gloria al infierno en el mundo de la farándula

El nombre de Inés Gómez Mont navega ahora entre muestra de apoyo y críticas de famosos

La noticia de la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, sigue dando mucha tela de dónde cortar.

La pareja, como informó Grupo Megamedia, es acusada por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero, y ahora, ambos prófugos, son buscados por la Interpol.

La polémica de la exconductora y su marido revivió ayer miércoles 29 de septiembre después de que Inés rompió el silencio y dio a conocer por Instagram que es inocente de los cargos que la ley le imputa.

¿Inés Gómez Mont, motivo de polémica en la farándula?

Tras esa silenciosa pausa de dos semanas, en la que famosos de la farándula mexicana manifestaron su apoyo a Inés Gómez Mont, otros personajes también ofrecieron sus puntos de vista del polémico caso.

Un ejemplo se dio en el programa La saga, conducido por Adela Micha, donde se dieron cita Susana Zabaleta y Rebecca de Alba y hablaron del mediático escándalo.

“Siempre me sorprendió y no deja de sorprenderme, sus fotos, y ojo que me encantan los trapos, pero es que ella…”, dijo Adela Micha en referencia a la afición de la acusada por la moda de alta gama y estratosférico precio.

¿Qué dijeron Susana Zabaleta y Rebecca de Alba de Inés?

“Ay, cab..., yo a ella ni la conozco”, dijo Susana Zabaleta. “Yo cada vez me sorprendo más, me sigo sorprendiendo”, apuntó De Alba en relación con los recientes casos del mismo delito en el medio del entretenimiento.

Y se refirió a los de Laura Bozzo y Gloria Trevi, quienes también cargan con denuncias sobre evasión fiscal.

También las famosas que ofrecen el espectáculo "Los 10 mandamientos de una mujer chin..." bromearon sobre la cantidad de hijos que tiene Inés, pero subrayaron que la situación es muy crítica.

¿Cómo se hacen de lana de la noche a la mañana?

Aguda en sus comentarios, como parte de su personalidad, Susana Zabaleta recordó que Inés adquirió la residencia de Cher en Estados Unidos.

“Hasta se compró la mansión de la Cher, de mi comadre. También es de parte de nosotros esa casa, hay que llegar todas”, apuntó a modo de broma Susana.

“Lo que pasa es que vemos personas pero no las conocemos. En el caso de ella en específico es que no deja de sorprenderme que no es el único, salen casos por acá y por allá, de gente que ni conoces, pero la ves y piensas que nunca va a ocurrir… es que sale todo”, contestó Rebecca de Alba.

“Que de la noche a la mañana se hicieron de un chorro de lana”, agregó Adela.

¿Y si se lo comprueban a Inés...?

Susana Zabaleta hizo otra observación: “Mira, si se lo comprueban… es que pasa una cosa aquí que la tenemos que hablar, que lo tenemos que decir, la neta.