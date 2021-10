Un nuevo rumor entorno a la presentadora de TV ha captado la atención; se dice que estaría buscando la forma de separarse de su actual esposo.

MÉXICO.— La situación legal que enfrenta Inés Gómez Mont y su esposo el abogado y empresario Víctor Álvarez Puga continúa causando mucho revuelo, y tras la orden de aprehensión en su contra por los delitos de "lavado" de dinero, delincuencia organizada y peculado, cada detalle sobre la vida íntima de la pareja provoca gran interés.

Incluso, rumores o especulaciones que podrían no tener fundamentos muy certeros, logran generar la duda entre las personas que consideraban a la conductora de programas como "Los 25+" o "Ventaneando" un ejemplo a seguir, pues Inés se encargó de hacerle ver al mundo entero que tras un complicado divorcio y pese a tener siete hijos, su vida era casi perfecta.

Sin embargo, a la lista de situaciones complicadas que estaría enfrentando la también influencer se sumaría su posible divorcio, el cual de acuerdo con un periodista, ya habría dado indicios.

Fue el periodista Jorge Carbajal, quien analizó los comunicados emitidos por Inés Gómez Mont, los cuales según Carbajal muestran un claro cambio de estado, pues del primero al segundo la presentadora narra los hechos de un modo diferente.

Mientras que en el segundo comunicado se centra en ella:

"Jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida [...] Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme", indicó Inés en su más reciente comunicado.