La conductora está incursionando en el ámbito empresarial al abrir un bar en la Guadalajara.

ZAPOPAN.— Inés Sainz inauguró un bar con temática deportiva en Zapopan, Jalisco.

El lugar que lleva por nombre "Bardo", cuenta con jerseys firmados por estrellas como Kobe Bryant (QEPD), Tom Brady, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Pero lo más llamativo del bar son los cuadros que se muestran en las paredes, ya que estos cuentan con un código QR, para que los asistentes puedan escanearlo y ver una entrevista y/o una anécdota narrada por Inés.

Gracias mi querido @CARLOSLGUERRERO te esperamos pronto por ahí cuando te toque ir a Guadalajara!! https://t.co/nIpVqzCuHy — Inés Sainz 🇲🇽 (@InesSainzG) November 19, 2020

Pese a la pandemia de coronavirus, el lugar abre de lunes a sábado en un horario de 9 am a 11:30 pm y los domingos de 9:00 am a 10:30 pm. Su ubicación es en Paseo Andrés No. 5278, Col. Puerta de Hierro, Zapopan 45116.