Influencer causa revuelo al rifa su “nueva virginidad”

La joven dio a conocer que reconstruyó su himen para volver a ser “virginidad”.

BRASIL.— Ana Otani, es la influencer brasileña que está causando revuelo tras anunciar que rifará su “nueva virginidad”, la cual “recuperó” al reconstruirse el himen.

Pese a que la rifa la dio a conocer un amigo de la influencer, ella confirmó que la idea surgió de su mente e incluso aclaró que ella es quien pondrá las reglas del sorteo.

“Promocionó” la rifa

A través de sus redes sociales, la joven compartió un aviso en el que indicaba que estaba sorteando su virginidad.

En el mismo comunicado, especificó que tendrá relaciones con un desconocido pero que habrá ciertas reglas. Además detalló que ella estará sobria durante el encuentro sexual.

“La chica de la virginidad soy yo. Quiero hacer este sorteo. El cuerpo es mío. Las reglas son mías. Voy a tener sexo con un desconocido, sin embargo, él me conoce y me quiere hasta el punto de comprar un boleto. ¡La única diferencia entre tener sexo en una fiesta a esto, es que voy a estar sobria y además ganaré dinero”, confirmó la brasileña.

A menina da virgindade sou eu! E eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! Única diferença de sexo de balada, é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro! https://t.co/BuRitnKh0V — Segredos de Ana (@otanianareal) November 2, 2020

No será la última en ganar dinero de este modo

La modelo erótica y actriz porno respondió a las diversas críticas que ha recibido tras anunciar la rifa mencionando que la prostitución existe desde hace miles de años.

Por eso asegura que no está fomentado la explotación sexual como muchos internautas señalan.

“Yo no la invente y no será la última en hacerlo”, comentó. Y agregó que en su caso no es una víctima de explotación sexual, ya que lo hace por voluntad propia.

Ué! E a prostituição existe a milhares de anos! Não inventei e não serei a última a fazer! — Segredos de Ana (@otanianareal) November 2, 2020

Cabe destacar que la influencer todavía no ha dicho la fecha para la rifa, pero constantemente promociona la compra de boletos para tan particular sorteo.- Con información de Grupo Fórmula.

