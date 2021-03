Ingrid Brans, "La Reata", también defiende a Brozo: "Eres un genio"

Ingrid Brans, conocida como "La Reata", es otra de las famosas que salió en defensa del conductor Víctor Trujillo y su personaje Brozo.

Las críticas le llovieron al comunicador luego de que mostró su apoyo a movimientos como la marcha del pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues los usuarios señalaron que su personaje, “Brozo”, es misógino.

"Eres un chingón, un tipazo, un súper líder y un genio", contestó Ingrid en Twitter a una publicación del domingo de Trujillo donde asegura que no es violador ni acosador ni misógino.

Eres un chingon, un tipazo, un súper líder y un genio. Eres una de las voces más fuertes y no estás manchado, nadie calumniará la veracidad que comunicas. Me siento orgullosa de haber aprendido y trabajado con un Maestro de la sátira y la comunicación que tiene códigos y verdad.

Brans formó parte del programa matutino en el que Víctor Trujillo estuvo a la cabeza. En Internet, una de las imágenes con las que han contestado a la publicación del conductor es precisamente de esa época y se ve a Brans sobre un escritorio y sobre ella a Brozo.

Anteriormente, en 2019, la conductora ya había señalado que a ella no le desagradaba su trabajo con Brozo donde aparecía con bikini y usando una máscara de luchadora y que a decir de usuarios de Twitter era cosificada.

"Eres una de las voces más fuertes y no estás manchado, nadie calumniará la veracidad que comunicas. Me siento orgullosa de haber aprendido y trabajado con un maestro de la sátira y la comunicación que tiene códigos y verdad", dijo.

Y ud a mi me pregunto si me desagradaba??

Ya póngase a trabajar mejor antes de seguir opinando por mujeres que usted ni conoce ...así que, antes de hablar de mis nalgas vaya a chambear; si le molesta como yo lo hacía psss haga otra cosa pero no rasque donde no le pica mija... https://t.co/XwP7gVtCcT