Ingrid Martz sufren accidente automovilístico; traía a su bebé (Video)

MÉXICO.— La actriz Ingrid Martz y su bebé Martina sufrieron un accidente automovilístico en la Ciudad de México, cuando un automóvil chocó por detrás a la actriz.

A través de sus historias en Instagram, Martz narró el difícil momento en el que en medio del tráfico en el Periférico, un automovilista las chocó por detrás.

"Estoy aquí con mi pequeña esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron. Estaba en el Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad", relató.

El accidente lo provocó un hombre distraído

La actriz explicó que lo sucedido se debió a la distracción del hombre, pues no frenó hasta que se estampó con el auto en el que viajaba ella y su pequeña de 8 meses.

"Y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído (…) y no frenaba, no frenaba y no frenaba hasta que me pegó y aquí estamos", agregó.

Ambas se encuentra bien

Por fortuna, tanto la actriz de 40 años, como la pequeña Martina, se encuentran bien.

"Gracias a Dios, ella y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió".

Hace un llamado a manejar mejor

Ingrid Martz lamentó que la mayoría de los automovilistas conduzcan irresponsablemente, pues mientras manejan hacen uso del celular.

"Cuando esperaba a los de la aseguradora (me percaté) que la mayoría viene mensajeando, viendo videos ¡con las dos manos! (…) así como existe el 'si toma no maneje', también debería existir el 'si maneja, no use celular'", expresó.

El segundo accidente que vive Martina

Hace tres semanas, la actriz relató a "Ventaneando" que cuando su bebé estaba recién nacida, ocurrió un accidente y la pequeña se cayó de las escaleras; fueron momentos de mucha angustia, relató.

Tras la caída y el golpe en la cabeza, Martina se quedó en silencio por unos segundos hasta que se soltó a llorar.

