Integrante de BLACKPINK habría estado en contacto con un caso de Covid

La salud de Jisoo, integrante del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK, tiene preocupado a sus fanáticos luego de que se diera a conocer que las grabaciones del drama “Snowdrop” se detuvieron por un caso positivo de Covid-19.

Jisoo será la protagonista del drama junto a Jung Hae In ("Blood"). Trascendió que el caso sería un actor “extra” del reparto, quien recientemente estuvo en contacto con un caso positivo por el que se han detenido las grabaciones.

The extra said :



until recently, he had no filming, so he had no contact with the leading actors.



🔗: https://t.co/2M0hQ48mc8



A bit of good news but still praying for everyone’s safety 🙏🏻 #BeSafeSnowdropTeam#설강화 pic.twitter.com/fIE7UV9jjv