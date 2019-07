MÉXICO.— Érika Zaba, integrante de OV7, acaba de dar a conocer que, su primogénito ¡será niño! y a pesar de las críticas por convertirse en madre a su edad; ella reafirmó que: “No hay edad para querer ser mamá”.

Asimismo Zaba quiere ser un ejemplo a seguir, al demostrar a todas las mujeres que la edad y las críticas no son importantes, si se lucha intensamente por lo que se desea, así como lo hizo ella, después de varios intentos por quedar embarazada.

Ahora, espera a su primogénito y este sábado el ultrasonido reveló que, será niño.

“Yo entiendo que la gente dice: ya estás grande… A veces es complicado embarazarte cuando pasas ya de los 35, pero yo creo que por algo pasan las cosas y no hay edad para ser feliz, para perseguir tus sueños, no hay edad para querer ser mamá”, dijo la cantante.

Érika aprovecho el anunció de su bebé para mandar un mensaje

En una invitación exclusiva a una reunión privada, en donde la cantante dio a conocer que será niño el bebé que espera, comentó en entrevista que desea mandar un mensaje a todas las mujeres que quieren ser mamás y no lo han logrado, de seguir luchando y no perder la fe.

“Todo es posible y esto es una muestra de ello y es un ejemplo para todas las mamás de mi edad o que han tenido problemas para embarazarse, que no pierdan la esperanza. La verdad, la gente puede opinar muchas cosas, pero al final nadie puede meterse en las decisiones de tu vida para ser feliz, porque para eso venimos al mundo y nadie puede decirle a nadie más cómo vivir su propia vida“.

Su marido fue un gran apoyo

La cantante se sometió a un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada y, a pesar de varios intentos, no lo conseguía, pero nunca se rindió, gracias al apoyo de su esposo Francisco Oliveros.

“Todo el tiempo nos mantuvimos firmes, pero sin duda me mantuve firme por el apoyo de Francisco, él siempre estuvo muy convencido que se iba a dar, él me daba la tranquilidad, la paciencia, la fe y la fortaleza para seguir, nunca flaqueamos, nunca pensamos en desistir. Sabíamos que podíamos llegar a ese momento de desistir, decíamos: en algún momento tenemos que llegar a tomar esa decisión, pero no nos adelantemos, cuando llegue ese momento lo pensaremos, no antes, entonces nosotros siempre con la mente positiva. Cuando fallaba decíamos: venga otro y otro; el amor que hay entre nosotros nos dio para seguir adelante”.

Solo desea tener un bebé sin importar el sexo de éste

“La güera”, como le dicen cariñosamente sus compañeros de OV7, comentó que desde un inició se tomó la decisión de embarazarse sólo una vez y sin importar el sexo del bebé ya no lo intentarían más. Ahora que saben que se trata de un niño, ya tienen algunos nombres en mente.

“Seguramente en unas semanas, en unos días ya tendremos el nombre, nos gusta Leonardo, Emiliano, Bernardo, Mariano, estamos en eso de las elecciones”.

Con seis meses de embarazo, Érika ya empieza a sentir los nervios al no saber qué pasará cuando nazca el bebé. “Estoy nerviosa, como mamá primeriza me pone muy inquieta en pensar si lo haré bien, si lo haré mal, oigo demasiados consejos de lo que tengo que hacer, de mis amigas, de mi familia, entonces obviamente pues es confiar en tu intuición, en lo que tú creas para ser esa gran mamá que quiero ser para este bebé, para este niño que viene en camino”.

Érika compartirá en su canal de YouTube y en redes sociales todo el proceso de su embarazo hasta que nazca el bebé.