Internautas reviven pleito entre Ryan y YosStop tras regalo a su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Yoseline N, YosStop, envió un regalo a su madre desde prisión, donde permanece desde hace dos meses. El obsequio sorprendió a sus seguidores por lo detallado de la manualidad, que realizó dentro del centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla.

Como se recordará, la youtuber permanece recluida por el delito de pornografía infantil del que fue acusada cuando habló del abuso a una menor de edad en uno de sus vídeos, que pronto se hizo popular.

La media hermana de Ginny Hoffman se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de publicaciones en redes sociales que hace su novio Gerardo González desde las cuentas de ella. Así ha informado sobre las condiciones en las que se encuentra y sus reflexiones.

Esta mañana compartió una fotografía de Mariana Badui, madre de la creadora de contenidos, sosteniendo un bote hecho con rafia, con diseño de corazones en colores blanco y azul. En la siguiente instantánea se puede ver una nueva carta escrita a mano por Yoss:

"Este bote se lo hice a mi mamá con mucho amor, es un bote imperfecto como yo, pero lleno de amor. Y quiero expresar públicamente el agradecimiento y el amor que siento por ella", se lee en el primer párrafo.

"Me hubiera gustado llenarlo de más corazones porque el amor que siento por ti es infinito (...) Gracias por cuidarme donde sea que me encuentre. Yo te cuidaré a ti también por el tiempo que la vida me lo permita. Sé que estás triste y espero que este regalo te recuerde que te amo y que pronto estaré contigo".