Interpretan más temas

“Esta historia me suena” estrena su cuarta temporada

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La serie “Esta historia me suena”, que retoma títulos de canciones para sus relatos, estrenó ayer su cuarta temporada con diversidad de temas e inspiraciones musicales que incluyen a artistas como Yuri y Bronco.

“La idea es estar muy al día con lo que la gente quiere, eso se ve reflejado en nuestras historias y son muy actuales, desde cómo nos relacionamos en el amor, la pandemia, la información y el mundo globalizado”, asegura en entrevista su productora Genoveva Martínez.

El programa, que comenzó emisiones en 2019, presenta diariamente un capítulo inspirado en la historia de una canción popular y se desarrolla con diversos personajes encarnados por actores reconocidos.

En esta temporada contará con la participación de histriones como Raquel Bigorra, Jorge “Coque” Muñiz, la reina de belleza Alicia Machado, Omar Fierro, Jorge Aravena y Scarlet Ortiz.

Ésta última inauguró el primer episodio que será fue emitido ayer a las 6:30 de la tarde por el canal Las Estrellas, cuya inspiración nació de la canción “Tiempos mejores”, éxito de Yuri.

“Es una canción superpositiva que habla de las dificultades pero que siempre tenemos la posibilidad de mejorar”, dijo la productora.

Pero habrá temáticas duras como la desaparición forzada, en donde el tema de Bronco “Que no quede huella” será la base.

Después de tres temporadas en las que la voz de la cantante María José introdujo al público a las historias, para esta edición será el grupo femenino de JNS el que de vida a la canción introductoria homónima, “Esta historia me suena”.

“Tratamos de variar a nuestros intérpretes, teníamos la maravillosa voz de María José pero necesitábamos una versión diferente, no necesariamente mejor, pero siento que JNS le da frescura al tema, suena más moderno”, aseguró Martínez.

Sobre el éxito que su programa tiene, la productora celebra alcanzar la cuarta temporada y adelanta que ya trabajan en una quinta.

“Son pocas las tramas que sobreviven a las segundas y terceras temporadas, la competencia es muy fuerte y estamos muy felices de tener la preferencia del público”, asegura su productora.

Un aliciente

En ese sentido considera que los llamados programas unitarios han sido un gran aliciente para la televisión tradicional, puesto que la época actual marcada por la modernidad y el “streaming” han complicado las historias que deben seguirse día con día en televisión.

“Antes la gente tenía mucho tiempo para ver la televisión, la vida se ha vuelto veloz y la gente no tiene paciencia para ver una serie diario, por eso creo que los programas unitarios tienen un gran éxito, hoy te voy a contar una historia de principio a fin y no te vas a perder de nada si no lo pudiste ver ayer”, finaliza.

De un vistazo

Próximo capítulos

El espectador también podrá escuchar en la cuarta temporada de “Esta historia me suena” temas de Julieta Venegas como “Limón y sal”, en un episodio dedicado a chefs, y se contará la historia de un triángulo amoroso con la canción “Cuando un hombre te enamora” de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

Angie, Karla, Regina y Melisa se dijeron ayer emocionadas y agradecidas por haber sido elegidas para cantar el tema principal del programa, que ya está disponible y “con mucha demanda” en las plataformas.