Interpretará canciones de Páez y Ceratti

Cecilia Toussaint aún debe seguir tocando puertas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hace tres años que a Cecilia Toussaint la nombraron Patrimonio Cultural Vivo de Ciudad de México y le entregaron un diploma que tiene colgado en casa, orgullosa, pero eso no le impidió seguir tocando puertas para poder trabajar.

La intérprete sabe que quizá sean los costos de hacer siempre lo que quiere, en su carrera: “No sé si es por eso o por no formar parte del mainstream (tendencias); este país es tremendo, te nombran patrimonio y al mismo tiempo tienes que tocar puertas para trabajar”.

—¿Tendrá algo que ver, quizá, con el hecho que seas mujer?

—No me gusta tocar ese tema, pero he detenido a pensar en ello, no sé si eso depende de que tenga que tocar puertas, pero sí que la música es todavía muy masculina, aunque cada vez haya más mujeres, más presencia femenina en todos los niveles como ejecutivas, compositoras, instrumentistas, (la música) aún es prioritariamente masculina.

Proyectos recientes

Cecilia, con más de 40 años de carrera, terminó 2020 presentando su álbum “Cromático” y actuando en la telenovela “Imperio de mentiras”. Ahora comenzó a difundir “El lado sur de mi corazón”, nueva producción de la cual divulgó los sencillos “Miente” y “Esperando nacer”, este último dado a conocer originalmente en 1981 por Charly García.

La nueva apuesta musical contendrá temas de compositores argentinos como Fito Páez, Dante Spinetta y Gustavo Ceratti, que espera presentar en vivo durante noviembre, si las condiciones sanitarias lo permiten.

“Siempre he sido gente de preservar, me parece fundamental sobre todo en el arte y me gusta reconocer a la gente valiosa desde mi punto de vista”.

“Da pudor enfrentar temas que mucha gente tiene tatuados en el corazón, pero le estoy dando mi propia versión, con el reto de hacerlas mías”, señala sin revelar los títulos de las canciones que fueron elegidas.

La intérprete cuenta por ahora con propuestas de actuación y participará en el homenaje virtual que, el miércoles 11 de agosto, se le rendirá a Ceratti.