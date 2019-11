Invitan a escuchar “Cinema Paraíso”

Primer concierto en solitario de Paulina Esquivel

Con temas de géneros que van desde la balada pop hasta el rock, interpretados en español, inglés e italiano, Paulina Esquivel se presentará por primera vez en un concierto en solitario.

El recital se efectuará el viernes 27 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro José Peón Contreras, como parte del programa Panorama Escénico de Sedeculta.

“Cinema Paraíso, lo mejor de la música del cine” es el nombre del concierto, para el cual Paulina eligió canciones de películas muy conocidas o icónicas que el público fácilmente puede identificar.

La intérprete señala que le gustan muchos géneros musicales, como la ópera, el rock en español, la balada pop y la trova, y ese interés se refleja en el repertorio, que incluye temas de cintas como “La La Land”, “Aladino”, “Mamma Mía!”, “Titanic”, “Chicago” y “Bohemian Rapsody”.

“Un mundo ideal” y “La Bikina” figuran entre las composiciones en español, la primera de ellas a dueto con Eduardo Vázquez como invitado. A su vez, con Miguel Mena cantará “El fantasma de la ópera”.

En inglés interpretará “Shallow” de “Nace una estella”; de “Mamma Mía!”, “Dancing Queen” y el tema homónimo del filme; “Don’t Stop Me Now”, de “Bohemian Rapsody”, y “My Heart Will Go On”, de “Titanic”.

En italiano se escuchará “Se”, de “Cinema Paraíso”.

El concierto se realizará con músicos que actuarán en vivo y coros, bajo la dirección musical del maestro Juan Martín Palacios.

Paulina dice que la función será especial, pues en otras ocasiones ha subido al escenario como invitada y como parte del grupo Innuendo, y esta vez será la primera que actúe en solitario.

Ella misma se ha hecho cargo de la producción.

Cuenta que comenzó a cantar a los 8 años y desde entonces, e incluso hasta ahora, ha tomado clases en distintas instituciones.

De 19 años, Paulina afirma que el canto es su pasión, aunque no descuida sus estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

En el concierto participarán alumnos de la academia Hukilau en dos temas.

Los boletos ya están a la venta en elektrotickets.mx, los teatros José Peón Contreras, Daniel Ayala y Armando Manzanero, y en Redicom Gran Plaza. Cuestan $287, $207, $147 y $87, con el cargo por servicio incluido.— Iris Ceballos Alvarado