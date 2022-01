Irán Castillo y su esposo narraron complicados momentos sobre el embarazo de la actriz: "Nos dijeron que una opción era abortar".

MÉXICO.— Irán Castillo y su pareja Pepe Ramos realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en la que le contaron a sus seguidores cómo se enteraron que tendrían un bebé, así como los retos que enfrentaron durante el embarazo de la actriz

Iran de 45 años, quien ya pronto recibirá a su hijo Demián destacó en su live los momentos muy difíciles que vivió y por los cuales dudaba que pudiera tener a su bebé. Asimismo, la también cantante señaló que quiso compartir su historia luego de recibir muchos mensajes de personas que estaban interesadas en saber detalles de la próxima llegada de su bebé.

Irán del Castillo cuenta las pocas probabilidades que tenía para quedar embarazada

Irán Castillo y Pepe Ramos dieron a conocer que este embarazo fue en contra de todo pronóstico pues los médicos le dieron un diagnóstico de alto riesgo y que el bebé no venía bien, situación que la asustó bastante.

"Pepe y yo hace un tiempo platicamos si queríamos tener un bebé... ya soy más grande, tengo 45, muy orgullosamente lo digo... Entonces, con este tema ellos me empezaron a hacer estudios hasta que dieron con que era de alto riesgo mi embarazo", inició contando la actriz de telenovelas.

"Era muy poco probable que yo pudiera quedar embarazada y que lo más seguro es que tuviera que ser In Vitro, porque me había salido en el estudio una hormona baja y cuando eso pasa es muy poco probable que te puedas embarazar de manera natural", agregó Irán al explicar lo que los médicos le informaron cuando quería embarazarse.

Pepe Ramos dejó ver en el vídeo que nunca tuvo duda de que podrían lograrlo: "Parecía prácticamente imposible que nos embarazaramos, pero Irán y yo pensamos que sí se podía".

Iran revela cómo se enteró de qué estaba embarazada

Debido al pronóstico médico, Irán no pensó que podría quedar embarazada tan rápido, incluso empezó a sentirse mal y creyó que era Covid- 19, posteriormente pensó que "le cayó mal la vacuna". Debido a que empezó a doler mucho el estómago y tenía náuseas, decidió hacerse una prueba casera de embarazo, ésta salió positiva: "Yo estaba un poco en shock", contó divertida la actriz.

"Me empecé a sentir medio mal y yo dije: 'Tal vez tengo Covid, otra vez', pero me hacía la prueba y nada. Me vacuné, me seguía sintiendo súper mal y dije: 'Yo creo que me cayó mal la vacuna'. Me empezó a doler mucho el estómago, náuseas, yo seguía con ¿qué tengo? Hasta que Pepe me dijo: '¿Hace cuánto que no te baja, mi amor?’', entonces ya nos hicimos la prueba, casera y salió positiva, explicó

Irán del Castillo y Pepe Ramos revelan que estuvieron a punto de abortar a su bebé

Aunque la pareja estaba muy contenta por la inesperada noticia, se tuvieron que enfrentar a unos de los momentos más desgarradores del embarazo, pues los médicos alertaron a Irán que el bebé traía una trisonomía 18, también conocida como Síndrome de Edwards.

Iran comentó que tras realizarse el ADN fetal, recibió un resultado preocupante: "Me dicen que mi bebé venía mal, que tenía una trisomía 18 que se llama síndrome de Edwards". La actriz indicó que le señalaron que con este síndrome "normalmente se muere el bebito en el vientre o nace y al poco tiempo se muere o tienen unas condiciones de vida muy complicadas".

Tras este diagnóstico, los doctores le darían una lamentable alternativa: era necesario practicarle un aborto.

Demián, el hijo de Irán Castillo y Pepe Ramos goza de buena salud

La actriz y su pareja manifestaron que gracias a que Pepe contactó a una genetista, quien le hizo a Irán una amniocentesis, estudio con el que descubrieron que el primer diagnóstico era erróneo, y además se enteraron de que su bebé será un varón y goza de buena salud.

"La doctora Edna nos dijo que no, que no venía con ninguna trisomía, que estaba bien el bebé, que estaba sano. Entonces, pues a empezar a disfrutar más del embarazado" finalizó Irán Castillo.

Pepe destacó que "es fundamental que como hombres nos vayamos involucrando en este proceso fascinante que es la vida de nuestros hijos antes del nacimiento".

A pesar del mal momento que vivieron, la pareja cuenta los días para recibir a Demián, quien como confirmó la genetista vendrá al mundo sin ningún síndrome o mal que afecte su vida.

