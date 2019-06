Irina Baeva es confundida con Geraldine Bazán

Durante el estreno de la obra ‘La homofobia no es cosa de hombres’, la actriz Irina Baeva acudió para apoyar a su pareja, Gabriel Soto, sin embargo, no se esperaba que un reportero la confundiera con la ex de Soto, Geraldine Bazán.

El reportero le grito: “Geraldine” mientras Irina posaba para las cámaras de los diferentes medios de comunicación, sin embargo, el reportero a tiempo se dio cuenta de su error, y decidió gritarle de nuevo, pero esta vez usando su nombre (Irina) y hasta pidió disculpas.

Ante esto, Irina Baeva reaccionó con risa nerviosa y le dijo: “¿Qué pasó amigo?”

La actriz de origen ruso no se mostró molesta ante tal confusión, pero si se notó que la “broma” no pareció ser de su agrado.

En el programa “Ventaneando” mostraron este momento incomodo que vivió Irina, sin embargo, Daniel Bisogno tuvo la osadía de agregar que: “Confundieron a la catedral con la capillita“.- Redacción Megamedia