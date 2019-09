Irina Baeva: “Me convertí en una p… roba maridos”

La actriz explicó su versión de la historia.- Foto: Instagram Irina Baeva habla de las consecuencias tras iniciar su relación con Gabriel Soto.- Foto: Instagram Irina dijo que se "convirtió en una quita maridos".- Foto: Instagram Irina fue acusada de "bajarle" el esposo a Geraldine Bazán.- Foto: Instagram ❮ ❯

Irina Baeva ofreció una plática acerca de los prejuicios de género y el empoderamiento femenino, en la que por primera vez habló acerca de su relación con Gabriel Soto, ex pareja de Geraldine Bazán.

La actriz rusa comenzó su charla haciendo un recuento de la historia bíblica apócrifa de Adán y Lilith, quienes fueron creados por Dios en igualdad, pero luego Lilith fue convertida en un “demonio”.

Irina invitó a su audiencia a reflexionar acerca de la leyenda, la cual asegura le toca “vivir a todas las mujeres”. “Las mujeres que buscamos la igualdad normalmente somos rechazadas y nos convertimos en un diablo para muchos”.

“Me enamoré de un hombre separado que me dijo con honestidad que lo único que lo unía a su ex pareja era un papel. Por eso ambos, decidimos iniciar una relación y ahí me convertí en un demonio”, dijo al abordar lo que pasó tras su relación con Gabriel Soto.

Explicó que para Gabriel no hubo consecuencias y nadie le decía nada. Sin embargo, ella recibía tantas ofensas en redes sociales que tuvo que desactivar los comentarios de las mismas. “

“En cuanto a mí me convertí en una fácil, en una p.., roba maridos, en una rompe hogares, etcétera“, enfatizó.

“Simplemente por ser rubia y salir en las telenovelas la gente piensa que soy tonta o que me acuesto con productores para conseguir papeles. Cuando recién llegué a México trabajé de modelo, y si además a la ecuación le suman que soy rusa, pues escort ha de ser. Todo esto sin tan siquiera conocerme”, abundó.

En su charla, Irina Baeva invitó a las mujeres a superar los “malditos prejuicios” y ser más feministas y exigir el trato de igualdad en todos los aspectos.

El video publicado en su cuenta de Youtube ya cuenta con más de 220, 000 reproducciones y aunque Irina explicó toda la situación, aún predominan los mensajes de odio hacia ella por la manera en la que se dio su relación con Gabriel Soto.