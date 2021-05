Irina Baeva no descarta boda

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Irina Baeva y su pareja, Gabriel Soto, han hecho un intercambio cultural, pues mientras ella se adapta a todo lo mexicano, él ya comenzó a aprender ruso y esto la llena de alegría, más porque presume que lo hace muy bien aunque su idioma natal es muy difícil.

Siendo de dos culturas diferentes, no resulta extraño que la pareja planee una boda donde se unan ambas tradiciones, donde tanto ellos como sus familias puedan disfrutar.

Aunque todavía la ceremonia no tiene fecha de realización, la joven de 28 años comentó: “Yo haría una fusión entre lo ruso y lo mexicano porque hay muchas tradiciones y cosas que me gustan de lo que se hace en Rusia y al mismo tiempo me gusta cómo se hacen las bodas en México, mi amiga Michelle Renaud siempre me llama rusa-mexicana y yo creo que sería una boda rusa y mexicana, eso sería lo adecuado para mí y también lo padre es que Gabriel también lo ve como algo muy bonito porque ya está estudiando ruso”, comentó feliz.

El 28 de octubre, Gabriel Soto le propuso matrimonio a Irina, en su cumpleaños número 28. Mientras llega el momento de la boda, ambos se han mantenido trabajando y ahora Irina celebra el lanzamiento de la segunda temporada de “El Dragón”, a partir de pasado mañana a las 9:30 de la noche.

Por su parte, su compañero de vida, Gabriel Soto, está a punto de cerrar el ciclo de la telenovela “Te acuerdas de mí”, y ya tiene nuevos planes para retomar su fundación de boxeo, así como varias cosas en televisión.