Iron Maiden anuncia tercer concierto en Ciudad de México 

México (Notimex).- La banda de heavy metal Iron Maiden suma un tercer concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “Legacy of the Beast World Tour”, el 27 de septiembre próximo en el Palacio de los Deportes.

Tras el éxito de sus dos conciertos, la banda británica deleitará al público mexicano con una nueva presentación, cuya venta de boletos se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, se informó mediante un comunicado.

Due to phenomenal demand!

2 more shows have been added to the #LegacyOfTheBeastTour

Sat 27th Jul – Barclays Center, Brooklyn

Fri 27th Sep – Sports Palace, Mexico City

— Iron Maiden (@IronMaiden) February 25, 2019