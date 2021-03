Isabel Lascurain se convierte en youtuber

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para Isabel Lascurain “los likes no son importantes” y señala que es preocupante que los jóvenes sientan que su vida dependa de los seguidores que tengan en las redes sociales.

“Yo no me preocupo tanto, no es algo que esté revisando cada cinco minutos, comprendo que hay gente, y sobre todo los jóvenes, que sienten que su vida depende de cuántos ‘me gusta’ le dan; creo que hay que tratar de abrirles los ojos”, comenta.

A un año sin eventos presenciales, la integrante de Pandora se adapta y se convierte en youtuber y, aunque señala que se encuentra en todas las redes, no deja que esclavicen su vida sino que tiene horarios para ellas.

“Estoy en todas las redes y sí te quitan mucho tiempo, pero me pongo horarios, en la mañana doy mi saludo del día o si tengo una actividad, no soy de las que está 24 horas pegada al teléfono, pero trato de estar lo más presente que puedo dentro de mi capacidad”, explica.

La cantante recuerda que al inicio fue complicado, pero tuvo que adaptarse y aprender a usarlas.

“Hay que agarrarle la onda, sobre todo la gente de mi generación que no nacimos con esto, porque es la forma en que hoy podemos estar presentes”, indica.

En su canal de YouTube “Abre la caja de” tendrá invitados especiales a quienes entrevistará, le revelarán detalles íntimos y compartirán historias divertidas.

“Me tardé en abrirlo justo por el reto que implica, no es solo lanzar un canal, implica un gran compromiso y mucho material para estar subiendo, hay que estar bien organizada, tener una buena compañía digital que te ayude con todo, estoy contenta de poder hacerlo”, concluye.