Isabel Madow se pelea con una seguidora por llamarla prostituta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Isabel Madow protagonizó un enfrentamiento con una seguidora que critico las fotografías que compartió en su perfil.

La mujer quien dejó en claro no estar de acuerdo con el tipo de instantáneas que la modelo publica, Madow respondió que si no le gustaban podía dejar de seguirla y así ya no le molestaría lo que comparte en su red social.

La usuaria criticó en distintas imágenes a la actriz por posar semidesnuda. “Bello ejemplo a tu bebé…“, escribió.

Madow lamentó que sean mujeres quienes la atacan y se disculpó por la manera en la que contestó a la usuaria, quien la había “agarrado en sus cinco minutos.”

“Qué horror, no tienes nada que hacer que estar poniéndome comentarios, para qué diablos me sigues“, fue la respuesta de la modelo.

Unas horas después del desencuentro, Isabel mostró que la internauta dio de baja su cuenta.