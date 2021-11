Isabella Castillo y Matías Novoa se separan tras dos años de casados

Isabella Castillo anunció que se divorcia de Novoa a dos años de casarse; apenas el pasado 2019 unieron sus vidas.

MÉXICO.— Isabella Castillo y Matías Novoa se encuentra pasando un duro momento, pues la pareja dio a conocer a través de redes sociales que tomaron la decisión de terminar su matrimonio. La lamentable noticia ha sorprendido a los fans de ambos, pues apenas el pasado 2019 se casaron y dos años después de matrimonio se separan.

Isabella Castillo emitió un mensaje confuso sobre su separación de Novoa

La actriz cubana que participó en la telenovela "El señor de los cielos", utilizó su cuenta de Instagram para compartir una dedicatoria a Matías Novoa.

Este mensaje en un principio fue confuso y pocos entendieron que detrás de sus palabras había tristeza por su separación. Incluso algunos jamás imaginaron que su matrimonio finalizó, por el contrario creyeron que los actores estaban "anunciando" una nueva etapa en su vida.

Sin embargo, los comentarios de personas cercanas a la actriz confirmaron que más que una dedicatoria de amor, era una "despedida" y agradecimiento por el tiempo que compartieron como esposos.

"Hubo de todo mientras duro, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo […] El amor nunca deja de ser […]" escribió Isabella Castillo en una publicación.

Tras el mensaje compartido por Isabella Castillo, Matías Novoa también publicó unas palabras de agradecimiento en donde reiteró que se quedará con los "momentos llenos de amor".

"Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegría!! Gracias por enseñarme tanto. Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guarda", escribió Matías Novoa también en Instagram.

¿Por qué se separaron Isabella Castillo y Matías Novoa?

Isabella Castillo y Matías Novoa se casaron en 2019 en una fiesta que llamó la atención por haber utilizado temática boho. La romántica e íntima celebración contó con la presencia de la familia y amigos de ambos, quienes celebraron la unión de los actores.

Pero sin saber por el momento la causa de su ruptura, tanto Isabella Castillo y Matías Novoa han confirmado estar separados.

Cabe destacar que apenas el pasado 11 de octubre, la actriz compartió un vídeo en el que ambos estaban de viaje por Europa.