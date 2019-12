Ahora está más abierto a aprender

Ismael Zhu Li, en la cocina con una finalidad altruista

Casi un año después de competir en la cocina de MasterChef, Ismael Zhu Li “El Chino” y Genny Falla compartieron de nuevo fogones y cacerolas, solo que esta vez sin cámaras ni reflectores que siguieran el proceso.

“En realidad yo solo vengo a ayudar con todo el gusto del mundo a mi ‘mamá’ Genny, que va a cocinar para una ocasión especial”, dijo el ganador del “reality show” que se transmitió de octubre de 2018 a febrero pasado.

El evento al que Ismael se refería era el almuerzo que Genny, en coordinación con el Club Rotario Mérida Montejo, sirvió ayer a beneficio del comedor Maná Caído del Cielo, que todos los días brinda alimentación a niños y adultos mayores de Oxcum.

En entrevista con el Diario, un par de horas antes de la comida, Ismael se dijo contento de apoyar, “pero también es para ver la comida tradicional yucateca y aprenderla; la idea es recaudar mucho para el comedor que ella está atendiendo”.

Reconoció que desde que finalizó el “reality” ha coincidido algunas veces con la chef yucateca en Ciudad de México, pero era la primera que prepararían juntos un menú regional para un total de 120 personas.

“Yo vengo a ayudar y a aprender; en realidad, sé poco de la gastronomía yucateca, que no se limita a cochinita pibil y panuchos. De paso, vengo a ver qué me llevo de conocimientos”.

Ismael solamente tiene elogios para la cochinita y los panuchos… “Todo me gusta, pero definitivamente me gusta más la cochinita”.

Anteayer, al llegar de la capital del país se encontró con una amiga yucateca y con ella visitó un restaurante del que, dijo, se llevó una buena experiencia con la cena degustación de once tiempos. “En un tiempo, un plato para limpiar el paladar era un gel de nance con helado de guayaba o guanábana. Son frutas locales que en la vida había probado”.

El joven, que después del programa televisivo inauguró el restaurante Yun, admitió que ahora es más crítico con las cosas que prueba. “Estoy más abierto para aprender, a pensar cómo lograron hacer el platillo, las técnicas que usaron”.

El nance “se me hizo un sabor muy fuerte, raro; no puedo decir que no me haya gustado, simplemente es un sabor que desconocía”.

“Lo probé solo y no me encantó ni desagradó, pero cuando lo probé con el helado de guayaba y la combinación con la sal de chicatanas funcionó muy bien”.— Iván Canul Ek

Visitante

A Ismael Zhu Li le gustaría pasar una temporada larga en Yucatán para aprender más de la cocina local.

Comestible

“Todo lo que crezca en la tierra y cualquier animalito, siempre que sea legal y no esté en peligro de extinción, se puede comer”.

Menú

Al almuerzo se accedía mediante un donativo de $1,000 e incluyó sikil pak, crema de xcatic, frijoles refritos, brazo de reina y cáscara con x’nipec; en un segundo tiempo, tacos de cochinita y lechón; de plato fuerte, relleno negro, y postres.

Síguenos en Google Noticias