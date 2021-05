Issabela Camil no autorizó su participación en "Luis Miguel, la serie"

La actriz aseguró que no autorizó que se hablara de su historia, pero como no tiene nada qué esconder sobre su relación con Luis Miguel le da igual.

MÉXICO.— Issabela Camil acudió a la inauguración de una galería de arte, ahí nuevamente fue cuestionada por lo que se mostró en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", pues en el quinto capítulo, Camila Sodi, quien da vida a "Erika", que en la vida real es la hermana de Jaime Camil, volvió a la vida de "Micky".

Ante las preguntas de la prensa, Issabela dijo ser consciente de que no puede ocultar su pasado, pero tampoco quiere, pues no se avergüenza de ello.

La actriz también aclaró que no se le pidió permiso para que se hablará de ella, pero no piensa hacer algo en contra de Luis Miguel. Solo que señaló que cada quien tiene la forma de contar las cosas, pero lo que se ha presentado no es su historia.

Es su pasado y no se avergüenza de él

Issabela Camil reveló a los reporteros que no autorizó que se hablara de su persona en la bioserie de Luis Miguel, pero no demandará pues no tiene nada qué esconder, además de que considera que es su historia y él así la quiso contar.

"No tengo los derechos yo firmados ¿de qué?, es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza digo ¡ah bueno!", contestó la actriz a los medios de comunicación.

Issabela Camil revela que sí platica con sus hijas sobre la relación que tuvo con Luis Miguel y asegura que no autorizó el uso de su imagen en bioserie.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/COO1xdy8gL — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 12, 2021

Issabela también comentó que ella misma le ha contado sobre su relación con Luis Miguel a su hija mayor, quien está al pendiente de los rumores. La actriz indicó que prefiere ser ella quien le diga, pues es parte de su pasado, es algo que no se puede borrar y tampoco tiene por qué ocultarlo, pero con la prensa no quiere hablar del tema.

"Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones [...] ¡y es hermoso! No estoy diciendo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber", explicó la también modelo.

