Itatí Cantoral canta "La Guadalupana" en una nueva versión (Vídeo)

Ante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, varios artistas se unieron en la tradicional serenata en la Basílica la cual permaneció cerrada y sin acceso al público debido a la pandemia.

Una de las artistas que siempre es recordada por su participación es Itatí Cantoral, quien en 2016 fue criticada por desentonar en varias ocasiones al interpretar "La Guadalupana" motivo por el que los usuarios se han encargado de inmortalizar este momento.

Aunque este año Itatí Cantoral no estuvo entre los artistas invitados a la Basílica de Guadalupe, la actriz decidió no quedarse atrás y demostró de otra manera su devoción a la virgen.

La actriz lanzó una versión de "La Guadalupana", la cual interpretó junto a su hija María Inés y un coro de niños.

Itatí compartió el video en su redes sociales y anteriormente, en una entrevista, admitió que su participación de hace cuatro años no salió como ella esperaba, razón por la que decidió cantar una vez más la misma pieza, además aseguró que el dueto con su hija es el "más hermoso de toda su carrera".

Tras el lanzamiento del video, la actriz recibió varios elogios del público, sin embargo para algunos internautas fue inevitable recordar el incómodo momento que protagonizó Itatí Cantoral hace algunos años por lo que surgieron varios memes sobre la interpretación de la actriz.

Mi psicólogo: Las imágenes no se pueden escuchar... Itati Cantoral: oilo..... pic.twitter.com/DzhDb4u1na

Itatí Cantoral al darse cuenta que éste año no cantará las mañanitas a la virgen de Guadalupe. pic.twitter.com/fcwB2Gor61

Si no me vas a cantar como Itatí Cantoral a la virgen mejor no quiero nada #ItatiCantoral pic.twitter.com/C7qlbfFJwU