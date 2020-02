Itatí Cantoral: “Conmigo nadie se mete”

La actriz negó no querer a Eduardo Yáñez junto a ella

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Itatí Cantoral confirmó que será la protagonista del siguiente proyecto del productor Nicandro Díaz, la telenovela “La mexicana y el güero”, durante la celebración de las 100 representaciones de la obra “Perfectos desconocidos”.

La actriz negó que entre las exigencias que puso para aceptar este proyecto se encuentre no trabajar con Eduardo Yáñez, con quien coprotagonizó en 2015 el melodrama “Amores con trampa”, ya que tuvo muchos problemas con él durante las grabaciones.

“¿Cuáles rencores? ¿Cuáles rencillas? Conmigo nadie se mete porque yo me voy con la justicia; y no es que no me deje, ya no estamos para eso, me faltan al respeto y demando”.

Cantoral reveló que hará pareja con el actor argentino Juan Soler, quien ya estaba en el proyecto antes de que se confirmara que ella era la protagonista, así que fue elección del productor y respeta su decisión; además tiene la ventaja de que suele llevarse bien con sus compañeros.

También rechazó que se comporte como una diva, haciendo cosas como pedir un camerino especial, de lujo.

El productor Morris Gilbert eligió como padrinos de develación de placa, por las 100 representaciones de “Perfectos desconocidos” al actor Osvaldo de León, al director Diego del Río y a Itatí, quienes estuvieron muy sonrientes y felices a lo largo de toda la función.

“Tiene un elenco padrísimo, cada uno de ellos me fascina. Qué gran obra y excelente trabajo de cada uno de mis compañeros”, dijo Itatí.

El director Diego del Río explicó que ya había visto la obra en el estreno, pero esta vez le descubrió cosas nuevas, además de que le encantaría dirigir un elenco como éste, integrado por Ludwika Paleta, Michel Brown, Tiaré Scanda, Alejandro de la Madrid, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives, Michel Chauvet y Luis Arrieta.

Gilbert anunció que pronto se renovaría el elenco, con la integración de Alejandra Barros, Giussepe Gamba, Mauricio Argüelles, Luis Orozco y Christian Ramos.

