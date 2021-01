Itatí Cantoral dice que las secuelas del Covid mataron a su madre (Fotos)

A cinco meses de la muerte de su madre, Itatí Cantoral decidió hablar por primera vez respecto a las causas que le arrebataron la vida a la mujer que le dio la vida.

La actriz reveló con tristeza en entrevista para el programa Ventaneando que Itatí Zucchi falleció debido a las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus.

Secuelas

“A mi mamá la contagió una enfermera, pasó 30 días en el hospital Covid y murió cuando la dejaron salir del hospital, pero murió a raíz de todo lo que le había hecho también el Covid, le destruyó los pulmones” .

“Desgraciadamente mi madre murió, no por Covid, pero sí atravesó el Covid y el Covid le perjudicó”, explicó.

Se contagia

La protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero” confesó que tiempo después del deceso de su mamá, ella también se contagió del virus, pero fue asintomática.

“Cuando a mí me dio Covid yo no me di cuenta y si no hubiera sido por la prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer que se llama ‘Pole Dance’, donde tenía que bailar... Ahí fue cuando descubrieron que tenía Covid”, detalló.

Muchos gastos

La artista contó que desde que comenzó la pandemia en México invirtió una fuerte cantidad de dinero en pruebas para detectar el coronavirus.

“Yo creo que me he gastado como 100 mil pesos, si hiciera yo cuentas, entre mis hijos, yo y el personal, desde que empezó muchísimo dinero", concluyó.

Con información de redes sociales y Agencia Mex