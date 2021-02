Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro y "aterroriza" (Vídeo)

La actriz estuvo invitada al programa de Omar Chaparro, ahí participó en un sketch en el que decidió encarnar a la villana más recordada.

MÉXICO.— Itatí Cantoral estuvo de invitada en el programa de Omar Chaparro, ‘Tu Night’ que se transmite por YouTube. Ahí la protagonista de ‘La Mexicana y el Güero’ revivió a la villana favorita de las telenovelas: Soraya Montenegro.

Como era de esperarse, su actuación fue aplaudida pero también provocó las risas, ya que modificó un poco el dialogo y actitud del personaje que hace varios años "aterrorizó" a la "¡Maldita lisiada!".

Una versión más cómica

Muchos actores no se sienten cómodos con el recuerdo de papeles que interpretaron en el pasado, pero ese no es el caso de Itatí, quien por el contrario ha sabido sacarle provecho al papel de villana que hizo en "María la del Barrio".

Ahora fue en el programa ‘Tu Night’, donde Itatí aceptó gustosamente volver a ser Soraya Montenegro para una divertida escena cómica al lado de Omar Chaparro.

En dicha presentación Itatí hizo alarde de sus dotes de actuación, sin embargo, lo más aplaudido fue su épica frase de “Maldita Lisiada” que dirigió con "rabia" a Omar, quien también se convirtió en uno de sus personajes: la secretaria 'Pamela Juanjo".

Cabe destacar que el personaje de Soraya Montenegro le ha brindado muchas oportunidades a Itatí, incluso internacionales, pues gracias al papel de villana, la actriz ha aparecido en proyectos exitosos como la serie de Netflix ‘Orange is the new black’.

Asimismo, la actriz también ha confesado que ya pasaron 25 años del exitoso melodrama, y aún sigue cobrando regalías por la frase de “la maldita lisiada”.- Con información de YouTube y Grupo Fórmula.

