Ivonne Montero, con daño pulmonar por el Covid (vídeos)

Por medio de su red social Instagram, Ivonne Montero reveló que dio positivo a Covid-19 y que tiene fiebre desde hace días, así como daño pulmonar.

La actriz compartió dos vídeos con sus fans en los que revela cómo se está cuidado y cómo se ha sentido en las últimas horas.

Me alcanzó

“Lamentablemente el coronavirus me alcanzó”, dice en el primero de los vídeos, publicado el pasado martes 9 de marzo.

“El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar, los globos oculares sí me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita. Pero digamos que voy bastante bien. Estoy saturando muy, muy bien”.

También te interesa: Ivonne Montero rechaza escenas fuertes por respeto a su hija

Separada de su hija

También contó que por cuestiones de trabajo su hija lleva semanas en casa de sus abuelos, por lo que no hay riesgo de contagio con ella.

Ivonne Montero causó polémica por revelar que está tomando dióxido de cloro, pese a que autoridades de Salud han dicho que no se recomienda este producto por las secuelas que conlleva.

Tiempo atrás

“Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranquilo, primero Dios así siga”, dijo.

Más afectada

En un segundo vídeo, en el que la actriz luce mucho más afectada, narró su experiencia con el momento más fuerte de la enfermedad.

“No está siendo fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos. Ya me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre”, concluyó la actriz.