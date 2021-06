Ixpanea denuncia ante la Fiscalía a Yayo Gutiérrez por delitos sexuales

En enero la youtuber confesó que Yayo Gutiérrez grabó un video íntimo de ella sin su consentimiento; además de poseer videos íntimos de otras mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO.— Ixpanea, quien en enero de este año acusó a Yayo Gutiérrez de haber grabado un vídeo íntimo de ella sin su consentimiento, informó que este pasado 27 de junio interpuso una denuncia en su contra ante la la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

"Quiero quiero confiar en que se hará justicia legalmente"

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, la joven informó a sus seguidores sobre el proceso legal que ha iniciado en contra del también youtuber este pasado 25 de junio:

"Yo no digo mentiras: si todo este tiempo tuve en silencio mi proceso legal fue para no entorpecerlo y porque no pienso litigar en medios. No es fácil. Una denuncia no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo gremio de YouTube tapando el sol con un dedo o siendo cómplices de abusos que se han llevado en años”, indicó la youtuber en una publicación.

La joven también señaló que no es la única "que pasó una historia así o peor con Gutiérrez, es por eso que confía que "se hará justicia legalmente". Asimismo, brindó su apoyo para que si alguien necesita de su ayuda para denunciar a Yayo Gutiérrez, puede acercarse con ella.

Ixpanea agregó a su publicación dos fotografías de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de la CDMX.

Ixpanea confesó haber sufrido abuso sexual por parte de un "amigo"

Luego de que la actriz y youtuber Nath Campos revelará que fue víctima de abuso sexual por parte del youtuber Rix, Ixpanea también compartió un vídeo en el que además de asegurar que creía en Nath, confesó que ella también sufrió abuso sexual por parte de Yayo Gutiérrez.

En su grabación, Ixpanea contó que cuando lo conoció estaba enamorada de él, pero luego se dio cuenta de que lo que le hacía se trataba de violencia sexual. En ese clip también comentó que en la computadora de Yayo Gutiérrez encontró videos íntimos de ella y de otras mujeres.

También podría interesarte: #MeTooYouTube: Nath, Ixpanea, Caeli y Kenia Os alzan la voz