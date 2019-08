Izan Llunas, el “mini LuisMi” debuta en el reggaetón

"Decídete" es el primer sencillo de Izan Llunas El video de "Decídete" ya superó las 270 visualizaciones en Youtube Izan eligió al reggaeton para su debut nacional ❮ ❯

Izan Llunas, quien dio vida a Luis Miguel en su etapa de juventud para la serie biográfica ahora debutó como cantante de reggaetón.

El joven estrenó “Decídete”, su primer sencillo a dueto con el colombiano RK. A unas horas del lanzamiento, el vídeo superó las 270 visualizaciones en Youtube.

Te puede interesar: Luis Miguel, a partir de hoy en la televisión abierta

Izan Llunas se lanzó a la fama gracias a su personaje en la serie de Luis Miguel e incluso ganó un “Disco de oro” por el soundtrack oficial del programa.

“Decídete” es un tema fresco y juvenil en el que destaca la fusión latina y colombiana de los cantantes, dando un sonido de reggaetón muy pegajoso. RK aporta un sonido más apegado al rap en algunos fragmentos de la canción.

En el vídeo, Izan aparece cantando mientras al fondo se ve a otros chicos con patinetas. “Decídete, no me digas más que me quieres, estás conmigo y juegas con él”, canta Izan en el coro de la canción.

“No me lo puedo creer porque ya somos 250 mil views en Decídete, gracias a todos”, compartió Izan Llunas a través de Instagram.

Por ahora, los fans de Izan podrán revivir sus actuaciones con el estreno de “Luis Miguel, la serie” a través de la televisión abierta.

Te puede interesar: Izán Llunas interpretó a Luis Miguel sin conocerlo