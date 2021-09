J Balvin arremete contra los Latin Grammy y llama a 'boicot'

J Balvin arremetió contra la Academia Latina, pues considera que ésta no concede al reguetón el espacio que merece. Ante esto, invitó a sus compañeros de género a no asistir a los premios, a pesar de que está postulado en tres categorías.

El 18 de noviembre próximo se llevara al cabo la 22ª Entrega Anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos. Y aunque figura en cuatro categorías, el colombiano considera que ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza.

“ Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan . Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó José Balvin Osorio, nombre real del artista, a través de su cuenta en Twitter.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE