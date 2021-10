J Balvin critica al Grammy Latino

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Aunque el año pasado tuvieron una presencia importante en las categorías generales, los astros de la música urbana volvieron a ser minoría en las postulaciones al Grammy Latino esta semana, dando pie a un llamado de boicot de J Balvin. Residente, salió a defender los premios de la Academia Latina.

Entre los candidatos a la 21a. edición , artistas urbanos que incluyen a C. Tangana, Bad Bunny, Rauw Alejandro y el mismo Balvin fueron incluidos en las categorías generales.

Pero el reguetonero colombiano galardonado con cuatro gramófonos latinos, que el año pasado lideraba la lista de postulados con 13 candidaturas, incluyendo dos a Álbum del Año y dos a Grabación del Año, arremetió contra los premios.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Les damos audiencia, pero no nos dan respeto (Pd. Estoy postulado para que no digan que estoy dolido)”, escribió Balvin en una serie de tuits que ya borró de su cuenta.

“Los que tienen poder en el género ninguno debería ir”, agregó en relación a la ceremonia de noviembre. “Es decir todos porque somos un movimiento”.

Le responde

René Pérez, más conocido como Residente, le respondió a su colega en un vídeo publicado en redes sociales.

“Decirle a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez postulado, que no vaya al Grammy porque a ti te sale...”, dijo. “Pa’ colmo este año (el premio a la Persona del Año) se lo dedican a Rubén Blades, y tú le dices a la gente del género urbano que boicotee los premios y no vaya a celebrar la vida artística de Blades”, dijo.

No paró ahí. Señaló a Balvin por molestarse por no recibir tantos premios como nominaciones.

“Tienes que entender (Balvin) es como si un carrito de Hot Dogs se molestara... porque no puede ganar una estrella Michelín”, dijo.

“Si quieres que te nominen tienes que dejar los hot dogs y abrir un restaurante”.

J Balvin parecía haber tomado con humor los comentarios de Residente al publicar una fotografía junto a un carrito de hot dogs en su cuenta de Instagram, acompañado de un emoji de ese platillo y el título “Sal y perrea” del más reciente remix en el que participa con Sech y Daddy Yankee.

No es la primera vez que el Grammy Latino causa escándalo entre representantes del género urbano. En 2019, Balvin, Daddy Yankee y Maluma criticaron a los premios por desairar a los astros del reguetón y el trap. Ese año brillaron por su ausencia a pesar de que dominan las listas de popularidad y los servicios de “streaming”.