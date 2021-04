J Balvin revela su vida y emociones en "The Boy from Medellín" (vídeo)

LOS ÁNGELES, EE.UU. (EFE).- J Balvin estrenará el próximo 7 de mayo en Amazon "The Boy from Medellín", un documental que se acercará a la vida y la carrera de una de las grandes estrellas actuales de la música latina.

El director de "The Boy from Medellín", que se presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), es Matthew Heineman, quien fue candidato al Óscar al mejor documental por "Cartel Land" (2015).

"The Boy from Medellín" sigue a J Balvin durante los preparativos para el concierto más importante de su carrera: una cita con entradas agotadas y frente al público de su natal Medellín.

"Pero a medida que se acerca el show, la ciudad explota con una creciente agitación política obligando al músico a debatir consigo mismo la responsabilidad que tiene como artista frente a su país y frente a sus legiones de fans en todo el mundo", adelantó Amazon en un comunicado.

"The Boy from Medellín" también explorará cómo ha lidiado J Balvin con la ansiedad y con la depresión a lo largo de los años.

El pasado agosto, cuando Amazon anunció que se había quedado con los derechos de este documental, el director Matthew Heineman indicó que, más allá de su imagen de "icono" musical, lo que le interesó de J Balvin fue "su fuerza y franqueza al hablar sobre sus luchas con la salud mental".

"Fue un honor que José nos diera un acceso extremadamente íntimo a este momento importante de su vida y el resultado es una historia universal sobre un hombre que trata de reconocer su lugar en este mundo", añadió.

