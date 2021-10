J Balvin rompe el silencio sobre su polémico vídeo: "Perdón mamá"

MÉXICO.- La canción "Perra", del cantante colombiano J Balvin, sigue dando de qué hablar, esta vez fue él quien despejó las dudas y aclaró que eliminó su vídeo de Yotube tras recibir críticas de machista y hasta misógino.

Una de las más fuertes fue la de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, quien mostró su rechazo hacia el tema. "Reproducen, incitan y justifican la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes", externó.

#Noticia 🗞️ | En carta abierta a las autoridades y al país, @ViceColombia y @equidad_mujer rechazaron producción de J. Balvin en la que se denigra de las mujeres, así como la actuación de un extranjero en Medellín. 👇🏽

https://t.co/P6EeHglKNb — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) October 12, 2021

La controversia se generó debido a una escena donde aparecen dos mujeres amarradas y arrastrándose, mientras el cantante las sostiene por el cuello.

Mamá de J Balvin lo hizo recapacitar

Alba Mery, madre de J Balvin, reaccionó al vídeo.

"Cuando me enteré, yo lo llamé: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'. Esa canción… no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie", expresó a medios colombianos.

"Mi hijo se equivocó, definitivamente, y yo creo que… yo no necesito hijos perfectos". "Necesito hijos que se equivoquen, porque el día que mi hijo sea perfecto, perdemos los dos: yo como madre para mostrarle el camino, y él, que se cree perfecto, no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida", añadió.

J Balvin se disculpa

J Balvin se disculpa.

“Quiero pedirle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra", expresó este domingo pic.twitter.com/pRIL8ixNJA — William Echeverría (@Quijoteando) October 24, 2021

Este domingo y tras constantes ataques, reclamos y amenazas de acciones legales, fue el propio Balvin quien ofreció una disculpa.

“Vengo a hablarles del video de “Perra”, quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra, esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres”, dijo en sus historias.

También aprovechó para disculparse con su madre.

“Como forma de respuesta y obviamente respeto bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda la situación, por esto estoy aquí dando cara al respecto. Madre, también discúlpame, la vida sigue siendo mejor cada día y gracias por escucharme”, finalizó J Balvin su breve mensaje.

Hasta Lyn May reaccionó a polémico vídeo

Foto: Instagram

"No no soy tu perra, soy una loba… a las mujeres yo las voy a defender, cabrón”, respondió con un video la vedette Lyn May.

Con este mensaje dedicado al cantante J Balvin, Lyn May adelantó que pronto sacará un tema musical llamado “La Loba”.

Aunque pareciera solo una reacción, la vedette es solo una de las muchas personas que se indignaron con la canción "Perra" y que, tras ocho días, tuvo una versión del cantante.