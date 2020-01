COLOMBIA.— J Balvin, es uno de los cantantes del género urbano que logra ser tendencia en redes sociales siempre que tiene un proyecto en puerta. Sin embargo, y para sorpresa de muchos fans, esta vez no fue por algún lanzamiento.

A través de redes sociales, el error de una joven colombiana se volvió viral, pues muchos internautas no podían creer que la chica dijera que J Balvin es una fecha festividad.

En redes sociales, se hizo viral un video donde una joven identificada con el usuario de NicolleDiez, contestó una pregunta en un juego de la aplicación de Instagram.

La respuesta a esta pregunta es la que la hizo viral y por supuesto, el pretexto ideal para desatar las burlas y memes.

La pregunta era parte de un filtro de Instagram, en el cuál se le preguntaba “¿Cuál es tu celebración favorita?”, a lo que la chica responde con seguridad y sin titubear: J Balvin.

Aunque no ha habido una respuesta por parte de Nicolle, muchos consideran que quizá la joven leyó mal y creyó que la pregunta decía ‘celebridad’, en lugar de festividad.

Por lo que de ese modo, sonaría como mejor respuesta J balvin.

¡¿Hoy es el día de J Balvin?! ¡¿José está haciendo podcasts?! No puedo de tanto amor for reeeeeeal made in medellín eh 🌈 pic.twitter.com/duhbK7Klzn