J Balvin usa a su perrito como arma; lo tachan de abusador y violento

COLOMBIA.— De nueva cuenta el cantante J Balvin se coloca entre los temas tendencia, pero esta vez no es por algún tema musical o colaboración con alguna marca.

Más bien su nombre figura para mal pues después de compartir un video en Tik Tok, ahora el intérprete de "Amarrillo" está siendo criticado e incluso lo tachan de abusador y violento.

¿Un juego inocente?

J balvin está recibiendo las críticas luego de que en el Instagram del programa 'Despierta América' recompartieran un video del colombiano.

El clip muestra al cantante utilizando a uno de sus cachorros como si fuese un arma de fuego.

El video original lo compartió el mismo J Balvin en su perfil de Tik Tok.

Pero este video no ha causado gracia, ya que usuarios de Instagram, ahora lo acusan de maltrato animal y fomentador de la violencia.

Comentarios como "sino le gustan los perritos para que lo tiene debería de estar jugando con él, no tratarlo así" o "No me gusta, es un cachorrito…sus patitas", son algunos de los tantos que han demostrado el descontento hacía el video del cantante.- Con información de Diario Libre.

