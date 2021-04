J. Balvin y Valentina Ferrer confirman con fotos que pronto serán papás

La pareja utilizó la portada de la revista Vogue como medio para dar a conocer que pronto serán padres.

MÉXICO.— J.Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a los rumores y a través de la portada de una importante revistas confirmaron que esperan a su primer hijo.

A través de una sesión de fotos y un vídeo, la modelo dejó ver su avanzado estado de gestación. Esto indicaría que el bebé de Valentina y el cantante estaría próximo a nacer.

Desde hace muchos meses se rumoreó que Valentina Ferrer estaba embarazada de J.Balvin, sin embargo, la pareja nunca confirmó nada. Además de que por varios meses supieron mantener en secreto el embarazo de la modelo.

Pero, las especulaciones se acabaron pues J.Balvin y Valentina confirmaron la noticia de que serán papás a través de la portada y las páginas de la revista Vogue.

Con una imagen en blanco y negro, en la que la modelo argentina está en primer plano y el cantante la abraza, fue como anunciaron la pronta llegada de su hijo. Asimismo dentro de la revista se puede ver una serie de fotos en las que Valentina presume su pancita.

Este anuncio como era de imaginarse generó que la modelo y el cantante se convirtieran en tendencia de redes sociales.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear". ✨ En exclusiva para Vogue, #ValentinaFerrer y @JBALVIN confirman que están esperando un bebé. Mira las fotos: https://t.co/bY4Or5JRSb pic.twitter.com/i6K6kXjW6d