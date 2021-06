J.Lo toma Miami

Jennifer López y el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro rodaron ayer escenas para un videoclip a dúo en la popular calle Española Way y otros sitios icónicos de Miami. El rodaje comenzó el martes por la tarde y concluyó la madrugada de ayer en Española Way, donde la actriz y cantante posó en una fotografía con agentes de la policía. Aunque el título del vídeo con Rauw Alejandro no ha trascendido hasta el momento, el permiso de rodaje de la ciudad de Miami fue concedido bajo el nombre de “Avanza”.

La artista estaba radiante y llena de energía a pesar de que el rodaje tomó más de nueve horas, informaron los publicistas.