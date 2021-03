Jade Ewen dará vida a Mariah Carey en "Luis Miguel: la serie" 2

Los fanáticos de Luis Miguel esperan expectantes el domingo 18 de abril, día del estreno en Netflix de la segunda temporada de la serie que lleva su nombre.

Según se anticipó en el tráiler, se plasmará la vida adulta del cantante, su encuentro con Frank Sinatra, sus idilios y también el encuentro con su hija mayor, Michelle Salas.

"Romances"

Dentro de sus relaciones, una de las más conocidas fue la Luis Miguel sostuvo por tres años con la también cantante Mariah Carey.

Sin embargo, era un misterio la actriz que interpreta a la artista. Esa duda se despejó ya que, según dio a conocer terra.com.mx, la encargada de darle vida a Carey sería Jade Ewen.

🚨De acuerdo con medios mexicanos, Mariah será interpretada por la actriz británica Jade Ewen.https://t.co/MC1dMoqHVr — Diario Expreso (@ExpresoPeru) March 29, 2021

Revelación

Fue el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, quien dio la noticia de que la cantante estadounidenserá será personificada por la actriz británica de 33 años.

“Ya estamos a muy poquito de que salga la serie de Luis Miguel. Ya vimos que Macarena Achaga va a ser, nada más y nada menos, que la hija de Luis Miguel, que va a personificar a Michelle Salas (...) Y, de repente, ahora ya les tengo confirmado quién será Mariah Carey”, expresó Rubalcava.

Además, agregó: “Me llegó un ‘paparazzo’ que me dijo que no dijera su nombre y lo tengo que respetar, en donde me dice: ‘Hay una actriz de Inglaterra, ella es inglesa y cantante, canta muy bonito –yo no la conocía– que se llama Jade Ewen’”.

Fan de Mariah

Jade Ewen reveló anteriormente, a través de su Instagram, ser fan de Mariah Carey y hasta comprar su libro.