El hijo de Will Smith podría convertirse en 'Spiderman' en la versión de 'Miles Morales'.

EE.UU.— El estreno de "Spiderman: No Way Home" representó una gran momento para el UCM, sin embargo, Marvel Studios tiene diversos proyectos en puerta, por lo que las películas protagonizadas por Tom Holland podría quedar en pausa al menos por un tiempo, pero eso no significa que 'Spiderman' quede en el olvido, por el contrario, quizás sería el momento para que otra historia del superhéroe arácnido llegue a la pantalla grande.

En esta ocasión sería la versión live-action de Miles Morales a quien vimos en la cinta "Spider-Man: Into the Spider-Verse", y que se rumorea podría ser protagonizada por Jaden Smith, el hijo del reconocido actor Will Smith.

El hijo de Will Smith podría convertirse en el nuevo 'Spiderman' (comicbook.com)

Jaden Smith desata rumores sobre convertirse en Miles Morales

Recientemente, Jaden Smith publicó una foto en su cuenta de Twitter que desató la locura, pues en ella se dejó ver con una máscara de 'Spiderman'.

La imagen con la que el actor habría "revelado" su posible futuro como Miles Morales la acompañó de un mensaje que elevó los rumores: "Wya I’m Tryna Swing By" (en español: ¿Dónde estás? Estoy tratando columpiarme por ahí")

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Cabe destacar que la "misteriosa" publicación de Jaden surge días después de que el famoso insider MyTimeToShineHello mencionó que Marvel ya habría entablado conversación con Smith para un papel en el MCU; pero este rumor no ha sido confirmado oficialmente.

"Marvel tuvo conversaciones con Jaden Smith nada menos que para un papel". Tras esta declaración del insider, muchos creen que el actor podría encarnar la versión live-action de Miles Morales.

Asimismo, luego de la selfie que publicó Smith, el actor ha desatado la locura en redes, y los rumores sobre su participación en el UCM.

Este 2022 Miles Morales regresa

Es importante señalar que Sony estrenará este 2022 su cinta animada: "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (parte unoo), cuya trama podría preparar el ingreso del arácnido de Queens al UCM.

Se confirma que la secuela de 'Into The Spider-Verse' se llama "Spider-Man Across The Spider-Verse" 💥 pic.twitter.com/X2mGqlBom1 — Pelicomic (@Peli_Comic) October 14, 2021

El actor mexicano que se apunta para ser Miles Morales

Con la aparición del personaje Miles Morales, el actor mexicano Benny Emmanuel ha mostrado su deseo de pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel.

Fue el pasado mes de diciembre que a través de su cuenta de Twitter, el actor de "Chicuarotes" y "Como dice el dicho" externó su deseo de convertirse en 'Spiderman', por lo que se dijo a la espera de que se abra el casting por parte de Marvel para participar por el papel de Miles.

Yo nomás estoy esperando que Marvel suelte el casting para el Spiderman de Miles Morales. — Benny Emmanuell (@benny_emmanuel) December 23, 2021

Su tuit de inmediato desató los comentarios en los que comparaban al actor con el personaje, destacando que sí había un gran parecido entre ambos. Sin embargo, algunos internauras aprovecharon su publicación para burlarse del actor.

¿Quién es Miles Morales?

Es un personaje ficticio que aparece en las historietas publicadas por Marvel Comics, como uno de los personajes conocidos como Spiderman. Es un adolescente de padre afroamericano y madre puertorriqueña, y el segundo Spider-Man en Ultimate Marvel.

Miles Morales apareció por primera vez en el cuarto número de Ultimate Fallout, en agosto de 2011, a raíz de la muerte de Peter Parker.