¿James Charles el Kunno americano? Descubre quién es

EE.UU.— Estos días el nombre de James Charles ha sido el tema tendencia, sin embargo, muchos desconocen a ciencia cierta, quién es o a qué se dedica.

Incluso algunos internautas lo han catalogado como el "Kunno" americano, pero él también ¿vende saludos?

Recientemente, se dio a conocer que la youtuber Kimberly Loaiza realizó una colaboración musical con James Charles, además de un par de vídeos para sus canales de Youtube.

Es así como James entró en la mira de cibernautas, aunque él no es solo un "cantante"; es un experto de belleza, influencer, modelo y embajador.

El joven nació en Nueva York un 23 de mayo de 1999. En 2015 abrió su canal en YouTube de belleza y maquillaje y desde entonces su nombre no ha dejado de sonar.

A tan solo un año de haber lanzado su canal y teniendo solo 17 años, la marca de maquillaje Cover Girl lo convirtió en el primer embajador masculino de la marca.

Los éxitos continuaron en el 2019 cuando alcanzó los millones de suscriptores. Su popularidad hizo que formará parte del vídeo "Sally Walker" de la cantante Iggy Azalea, a quien presumió que maquilló.

Por supuesto, que su carrera ha sido afectada por los escándalos y las acusaciones de plagios y sobresexualización. Pese a toda la polémica, a sus 21 años, James Charles sigue sumando éxitos.

Hoy en día puede presumir que su imagen se ha internacionalizado, pues al hacer vídeos con una de las youtubers mexicanas con más seguidores ha logrado que más latinos se interesen en él y su carrera.- Con información de Telehit.

RETWEET to be the next video's sister shoutout!!



MAKEUP EN ESPAÑOL CON @KimberlyLoaiza_ is now LIVE!! ENJOY HERMANAS! 💄❤️ https://t.co/atXaRF9Knr pic.twitter.com/qlx1ahhJap