Jamie Dornan está en Cancún grabando su nueva película (fotos)

Jamie Dornan, actor que se volvió popular por darle vida al personaje Mr. Christian Grey, en la trilogía “50 Sombras de Grey”, está en las soleadas playas de Cancún grabando su nueva película, “Barb and Star Go to Vista Del Mar”.

Jamie Dornan en Cancún. Fotos: redes sociales

Se sabe que Jamie Dornan interpretará a un espía y que la historia se centrará en Barb y Star. Además le dará un giro a su carrera con la comedia.

Según la prensa local, Jamie Dornan y sus coestrellas, Kirsten Wiig y Annie Momolo grabarán durante un breve periodo en una plaza de Cancún. Por lo que, probablemente, se queden en el lugar unos días más.