Jang Ja Yeon se quitó la vida tras ser abusada, su caso sigue impune

“Boys Before Flowers” es uno de los dramas coreanos más reconocidos en Corea del Sur. Sin embargo, detrás de esta producción se esconden varios escándalos y tragedias.

Protagonizada por Koo Hye Sun y Lee Min Ho, el drama incluso llegó a la televisión abierta en México con un doblaje en español.

Y aunque el drama juvenil resultó atractivo para el público internacional –no tanto para la audiencia surcoreana-; para muchos está presente ese final del capítulo 18 dedicado a la memoria de Jang Ja Yeon.

Aspectos del funeral de Jang Ja Yeon, al que se dieron cita los protagonistas de "Boys Before Flowers": Kim Hyun Joong, Lee Min Ho, Koo Hye Sun, Kim Bum y Kim Joon ❮ ❯

Jang Ja Yeon, sin la oportunidad de brillar

Ja Yeon interpretaba a Sunny, una de las tres jóvenes encargadas de hacerle la vida imposible a Jan Di (Hye Sun). Y aunque su carrera apenas iniciaba, la debutante de actriz se quitó la vida el 7 de marzo de 2009.

Ja Yeon en el papel de Sunny en "Boys Before Flowers

Si bien la policía no quiso dar detalles del caso, más tarde sería difundida una carta de Ja Yeon en la que revelaba ser víctima de violencia y abuso por parte de su mánager, quien se había encargado de vender sus favores sexuales a conocidos de la industria.

“Fui encerrada en una habitación y golpeada sin fin. No gané mucho dinero como novato, pero estaba a cargo de pagar el salario del gerente”, se lee en la carta escrita por Ja Yeon, citada por K-Pop Plat.

Se calcula que al menos 31 hombres abusaron de la joven, quien como último recurso confió en un reportero que presuntamente quería revelar este tipo de abusos en la industria. Cuando el caso no avanzó, Ja Yeon cayó en depresión, lo que la llevó a quitarse la vida. Su hermana encontró el cuerpo.

El caso continúa impune

A 11 años de esta tragedia, las autoridades no han dado por concluido el caso de las acusaciones. No obstante, en 2018 la investigación fue reabierta gracias a Joon Ji Oh; una testigo protegida que también fue debutante de actriz al mismo tiempo que Jang.

Pese a que Joon Ji Oh asegura que ha recibido amenazas por su activismo para llevar a prisión a los responsables del abuso de la fallecida, el caso continúa sin resolverse.

No obstante, el escándalo protagonizado por diversos ídolos masculinos envueltos en presuntos casos de prostitución y acoso a otras compañeras; así como la filmación y filtración de vídeos de mujeres sin su consentimiento abrió una esperanza para que el caso sea resuelto y no quede impune.- Con información de BBC, Nación Rex y Soompi en Español.