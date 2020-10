Jared Leto vuelve como el Joker para "Justice League": esto es lo que se sabe

LOS ÁNGELES.- Todos tienen una segunda oportunidad, o al menos parece que la mala crítica no impedirá que Jared Leto regrese como el Joker para el nuevo filme de "Justice League".

El director Zack Snyder se encuentra afinando los últimos detalles de la película, que se estrenaría en la plataforma HBO Max el próximo año, según informó este miércoles la revista The Hollywood Reporter.

🚨ACTUALIZACIÓN #ZackSnydersJusticeLeague 🚨



📍Ya inició el rodaje de la fotografía adicional

📍Actualmente están rodando con Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard, se espera que se una Jared Leto y otros nombres

📍El proyecto se llamará 'ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE'



[THR] pic.twitter.com/3PLRloAzZy — UNLIMITED (@DCEUnlimited) October 21, 2020

La incorporación del ganador del Óscar al Mejor Actor de Reparto por "Dallas Buyers Club" (2013) tiene su miga, ya que el Joker no apareció en la versión que llegó a los cines de "Justice League", por lo que está por ver cómo introducirá Snyder en esta película al famoso villano de las historias de Batman.

Leto, que interpretó al Joker en la cinta "Suicide Squad" (2016), ya está involucrado en el rodaje de escenas adicionales de la nueva "Justice League" que está llevando al cabo Snyder.

"Justice League", ante los tropiezos

Muy pocos proyectos de Hollywood en los últimos años han dado más vueltas que "Justice League", una película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.

Snyder, que había dirigido las no muy exitosas "Man of Steel (El Hombre de Acero)" (2013) y "Batman vs Superman" (2016), figuraba también como el realizador de "Justice League", cinta que reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hacía su rival Marvel.

Sin embargo, Snyder, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción de "Justice League" debido al suicidio de su hija Autumn.

También se apartó del proyecto Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido.

El regreso de Snyder al proyecto

Tras la petición de los fanáticos del regreso del cineasta al proyecto, se creo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas de las películas de DC Comics como Gal Gadot y Ben Affleck llegaron a tuitearlo para pedir que se presentara el montaje de Snyder.

Con ello, Jared Leto tiene una nueva oportunidad para encarnar al Joker, un personaje que no tuvo tanta relevancia como se esperaba en "Suicide Squad".

"Jared Leto":

Porque confirman que aparecerá como The Joker en el #SnyderCut de la Liga de la Justicia. pic.twitter.com/d5TxnQigWu — ¿Por qué es Tendencia?🎃 (@porkestendencia) October 21, 2020

Al respecto, algunos internautas consideran que debe haber un giro del personaje, mientras que otros esperan ver un mejor trabajo de Leto.

Ojalá Zack S. trabaje en la apariencia del Joker de #JaredLeto 🤷🏻‍♂️ https://t.co/AAlAoidXdN — 𝕵𝖔𝖘𝖊 𝕲𝖎𝖑 🎃 (@josegily) October 21, 2020

Bue no se por que tanto problema, todos sabemos la calidad de actor que es jared leto, pero no tuvo mucho tiempo en SS, hay que darle chance el bro es muy bueno — osieaux (@AndyEnV1) October 21, 2020