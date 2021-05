Jason Statham llena los cines con ''Wrath of Man''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Jason Statham es la estrella de la película “Wrath of Man”, con la que ha liderado la taquilla en este fin de semana con una recaudación de 8.1 millones en su debut en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con información del portal Box Office Mojo.

La película sobre un guardia de seguridad en una compañía de blindados que se ve inmerso en el intento de atraco a un camión, es dirigida por Guy Ritchie.

El filme es remake de la cinta francesa de 2004, “Le convoyeur”.

United Artist Releasing y Miramax decidieron que la película se estrenara de manera nacional en lugar de “Black Widow”, planeada para el 7 de mayo, que retrasó su estreno el año pasado.

La película de acción y suspenso ha recaudado 17.6 millones en otros países, dando un total global de 25.7 millones de dólares. Otro éxito en pantalla es el del anime japonés, “Demon Slayer”, que recaudó 3.1 millones, dando un total de 39. 6 millones de dólares en Estados Unidos, y a nivel global, una recaudación de 450 millones. El filme de Warner Bros basado en un videojuego, “Mortal kombat”, recaudó 2.4 millones este fin de semana, sumando hasta ahora 37.8 millones y de manera global, 72.5 millones de dólares.

“Godzilla vs. Kong” recaudó 1.9 millones, sumando un total de 92.9 millones y la película de Disney, “Raya and the Last Dragon”, recaudó 1.9 millones de dólares, sumando 43.8 millones, empatando así en el cuarto lugar de recaudación.