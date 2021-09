Javier Díaz, el exesposo de Inés Gómez Mont y padre de cuatro de sus hijos

La conductora está casada con Víctor Manuel Álvarez Puga, pero anteriormente mantuvo una relación con un empresario dueño de antros y bares.

CIUDAD DE MÉXICO.— Detalles sobre la vida de Inés Gómez Mont han empezado a surgir sin discreción ni miramiento después de darse a conocer que la presentadora de televisión y su marido, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen una orden de aprehensión en su contra por presunto delito de peculado. Así como acusaciones de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, luego de que su exsuegra, Tita Bravo comentará que "La vida tiene karmas", y que está preocupada por esta situación pues no sabe si sus cuatro nietos se verían afectados, muchos se han cuestionado sobre el padre de los niños.

También podría interesarte: Famosos que acudían a "fiestas sexuales" con esposo de Inés Gómez Mont

¿Quién es Javier Díaz Bravo?

Javier fue el primer marido de Inés Gómez-Mont. La pareja estuvo casada desde el 2008 al 2013 de esta relación nacieron los primeros cuatro hijos de la presentadora de televisión: Inesita, Bruno, Diego y Javier.

El empresario se dedica al negocio de los antros, bares y restaurantes en todo el país. También es socio fundador de Grupo Classico, el cual acumula cerca de 15 franquicias en ciudades del país como Monterrey, Acapulco, Puebla, Tijuana y Toluca.

Algunos de sus negocios son La Federal y Monkis en CDMX, y La República, antro que inauguró en Monterrey. Díaz Bravo es primo del reconocido empresario Pepe Díaz.

En cuanto a su vida privada, tras divorciarse de Inés Gómez-Mont, Javier Díaz Bravo se casó con la abogada y socialité Carla Zepeda el 24 de febrero del 2015, en una celebración que se llevó a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit. Tras cuatro años de matrimonio, en 2019 la pareja anunció que esperaba a su primer hijo.

También podría interesarte: Quién es Inés Gómez Mont, cómo conoció a su esposo (fotos y vídeo)

Inés le ha negado el derecho a ver a sus hijos

Luego de divorciarse, la relación entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz Bravo fue caótica. En entrevista la exconductor de programas como "Venga la Alegría" o "Ventaneando" no permite al empresario ver a sus hijos. Incluso desde hace años sostenían una guerra de declaraciones en las que se señalaban mutuamente como las peores personas.

Por su parte, la presentadora de TV reveló que se divorció de Díaz Bravo porque él le habría sido infiel con su mejor amiga. Inés Gómez Mont confesó a Mónica Noguera que encontró en el teléfono de Javier, fotografías comprometedoras con una de sus mejores amigas.

"Ahora me río, pero antes lloraba y me daba coraje [...] Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor, digamos, y cuando le cacho esas fotos en el celular, en diciembre, le dije: 'Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar'", explicó la también empresaria.

Díaz ha acusado que Inés no lo deja visitar a sus hijos, pero la conductora señaló que es él quien no se ha interesado en verlos: "los vio dos, tres veces nada más", puntualizó Inés.



También podría interesarte: "Ya basta de mentiras"; el vídeo de Inés Gómez Mont a su exesposo