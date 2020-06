Javiera Mena se adapta

La cantautora chilena Javiera Mena participó ayer en el cierre de la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC, sus siglas en inglés). En esta ocasión, por primera vez en sus más de 20 años de historia, el evento se celebró de manera 100% virtual.

En un espectáculo de 20 minutos la cantante sacó a relucir su electropop y su nuevo sencillo “Flashback”.

“Llevo bien (actuar sin público) porque me gusta mucho estar en el estudio. Soy de esos artistas que me gusta tocar en vivo, pero tampoco como los que son puro vivo. Me encanta el estudio (...) y que un ‘show’ en vivo se convierta en eso me parece divertido”, explicó.