Jawy Mendez se abre camino en el reggaetón

A Jawy Mendez le ha costado que su público se desprenda de los prejuicios tras su paso en un reality show, por lo que no ve simple su debut en la música.

Antes de ser parte de “Acapulco Shore”, Jawy asegura que se dedicaba a la música, carrera que decide retomar con el género reggaetón.

“La gente al parecer si te ve en un reality juzga y da por hecho que eres una persona que no sirve para nada más; es por eso que yo me siento tan contento de saber que incluso gente me dice: ‘perdón, porque te juzgué mal’“, explica.

Jawy opina que es “complicado” que el público te vea en un reality únicamente en fiestas. “En realidad todos trabajamos y tenemos muchas cosas más que hacer”, asegura.

Actualmente, está promocionando su más reciente sencillo “Lo que soy”, el cual llevará a la televisión mexicana. El domingo 4 de agosto a las 13horas se presentará en el programa “Mugo live” de Azteca Uno.

“Yo estoy haciendo lo que me gusta todo el día; en la noche pienso en eso y amanezco pensando en eso y al final te das cuenta que es tu trabajo porque empiezas a ganar dinero”, explica.

Aunque los primeros sencillos de Jawy tuvieron un toque romántico ahora prepara temas más “subidos de tono”.

“Creo que es momento de enseñarle a la gente un poquito más de mi realidad, por medio de esta música que va a ser un poquito más subida de tono, más actual, más de lo que está sonando duro ahorita”, platica.

Entre los planes de Jawy también están las colaboraciones aunque no sabe si será con alguien famoso pues le gustaría impulsar a nuevos talentos.

“Me doy cuenta que sí lo estoy logrando y que la gente se está interesando en mí por mi música; con esa base es que yo empecé a querer hacer todo solo y ahorita es el momento de abrir esa puerta con colaboraciones”.