Jay de la Cueva aclara que 'Bryan Amadeus' no se va de Moderatto

MÉXICO.— En varios medios y redes sociales se dijo que Jay de la Cueva, quien interpreta a Bryan Amadeus en Moderatto, abandonaría la banda,

Pero él mismo desmintiendo tal noticia, y explicó lo que está pasando con su carrera tan en la banda como en solista.

Fue Jay de la Cueva, quien previo a un concierto trasmitido por Facebook y YouTube aseguró que no dejará Moderatto, pero que sí se estará alternando, pues trabaja en un proyecto como solista.

“No dejaré ninguno de los proyectos que estoy haciendo, nada más que sí quiero enfocarme (en otra cosa)... creo que hay un momento en que si te quedas haciendo eso y te va bien y tal, pues no puedes pasar a otro lugar y para mí es importante contar ahorita otra historia”.

Jay desea que con esta nueva faceta en solitario, las personas que no lo conocen aún, puedan escucharlo.

“No es un álbum para los seguidores o fans que tenga, quisiera conectar con muchos corazones, con gente que no me conozca o tenga un prejuicio acerca de mis bandas”.