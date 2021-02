Jay-Z, Foo Fighters y Iron Maiden entre los nominados al Salón del Rock

Este año, varios candidatos buscan por segunda vez un lugar en el Salón de la Fama.

NUEVA YORK.— Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner y Iron Maiden figuran este año entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, una lista fuertemente femenina de 16 artistas que incluyen por primera vez a The Go-Go’s, Mary J. Blige y Dionne Warwick.

Los artistas son elegibles a una nominación 25 años después del lanzamiento de su primera grabación oficial.

Jay-Z y Foo Fighters están entre aquellos que son elegibles por primera vez, mientras que entre los primeros que recibieron su primera candidatura están Mary J. Blige, The Go-Go’s, Iron Maiden, Warwick y el pionero del afrobeat Fela Kuti.

Varios candidatos buscan por segunda vez un lugar en el salón. Tina Turner sería incorporada por segunda ocasión, pues ya lo fue como parte de Ike & Tina Turner en 1991.

La nominada Carole King ya fue incorporada como compositora y esta vez lo haría como intérprete. El vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, también es miembro ya como parte de Nirvana.

De ser elegidas, Carole y Tina serían la segunda y tercera artista femenina en ser doblemente incorporadas, tras la elección en 2019 de Stevie Nicks, quien ya era miembro con Fleetwood Mac.

Otros nominados este año son:

The Rock & Roll Hall of Fame announces the Nominees for #RockHall2021 Induction - and the Fan Vote is now open. Watch the official announcement here, then head to https://t.co/9DIz8WWd6Z pic.twitter.com/tGuSzyvEYT