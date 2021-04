CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Jeffree Star sufrió un accidente automovilístico que le causó varias fracturas. En historias de Instagram el especialista en maquillaje explicó que el auto en el que iba se volcó tres veces después de dar con "black ice". El término se refiere a la capa de hielo que se forma sobre el concreto y es casi imperceptible para los conductores y transeúntes.

El maquillista explicó que tras la volcadura tiene parte de la espalda fracturada, al igual que fractura vertebral. Star reporta que siente un "agudo" dolor y asegura que vivió el momento más espantoso de toda su vida. De acuerdo con los médicos, al "influencer" le llevará meses recuperarse, pero que se tratará de una recuperación total.

Star viajaba junto al maquillista Daniel Lucas, quien también fue hospitalizado y aparece en las imágenes que Jeffree publicó. Tras el accidente, Lucas tiene heridas internas, pero también lidia con complicaciones desarrolladas a partir de ser sobreviviente de cáncer de colon en tres ocasiones.

"Tengo algunos problemas en mi estómago. No quiero ahondar en detalles porque aún no sé bien qué es lo que sucede", dijo Lucas en una historia de Instagram.

Jefree Star y Daniel Lucas sin heridas en el rostro

El hecho de que ambos no mostraran heridas en el rostro desató especulaciones en redes sociales. Al respecto, Daniel Lucas aseguró que todo fue real.

"No creo que entiendan lo seguro que es un Rolls Royce, probablemente no han estado en uno. Son muy seguros, (tiene) bolsas de aire por todos lados. Así que por favor, dejen de hacer esto algo que no es. Dejen que nos recuperemos", dijo.